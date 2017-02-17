Порошенко в Мюнхене: Путин ненавидит Украину

Трехсторонние переговоры пройдут после подписания Украиной ассоциации с ЕС - Путин

Порошенко и Путин согласовали встречу в Милане

Порошенко заявил, что Путин конфисковал его фабрику

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