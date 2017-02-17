Порошенко в Мюнхене: Путин ненавидит Украину

Президент Петр Порошенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин глубоко и искренне ненавидит Украину.
Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, передает 112 Украина.
"Путин ненавидит Украину глубоко и искренне. Он отрицает уникальность украинского государства и народа. Он публично провозглашает, что Украина – часть России. Он не видит место для Украины на политической карте Европы и хочет разукрасить Украину в русские цвета", - заявил он.
Порошенко также обвинил российские войска в обстреле жилого дома на Донбассе.
"Только что я получил информацию, что 20 минут назад российские войска попали в торговый центр, множество раненых. Чего они ищут на украинской земле? Почему они стреляют из артиллерии по моим гражданам? Что они пытаются нам доказать?", - сказал президент.
В то же время он отметил, что было бы ошибкой считать, что "аппетиты России ограничены только Украиной". По его словам, отказ Запада от санкций только "раззадорит Москву".
Порошенко также подчеркнул, что решение конфликта на Донбассе без участия Киева невозможно.
"Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", - сказал он.