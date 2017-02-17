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Порошенко рассказал госсекретарю США о Донбассе

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Политика / Политика в мире
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Порошенко рассказал госсекретарю США о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону в пятницу, 17 февраля, с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся во время визита Порошенко в Мюнхен, сообщает пресс-служба главы государства.

Во время разговора шла речь о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, в том числе с помощью политики санкций.

Порошенко проинформировал Тиллерсона об эскалации ситуации на Донбассе и нарушении Минских договоренностей со стороны РФ.

В свою очередь госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне (Германия) и отметил важность выполнения Минских договоренностей.

Также Порошенко пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.


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