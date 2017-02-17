Порошенко рассказал госсекретарю США о Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко поговорил по телефону в пятницу, 17 февраля, с государственным секретарем США Рексом Тиллерсоном. Разговор состоялся во время визита Порошенко в Мюнхен, сообщает пресс-служба главы государства.
Во время разговора шла речь о противодействии продолжающейся российской агрессии и восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины, включительно с Крымом, в том числе с помощью политики санкций.
Порошенко проинформировал Тиллерсона об эскалации ситуации на Донбассе и нарушении Минских договоренностей со стороны РФ.
В свою очередь госсекретарь США проинформировал о результатах встречи на уровне министров иностранных дел стран G-20 в Бонне (Германия) и отметил важность выполнения Минских договоренностей.
Также Порошенко пригласил Тиллерсона посетить с визитом Украину.