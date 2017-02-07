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Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе

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Политика / Политика в мире
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Путин и Меркель обсудили обострение на Донбассе

Российский президент Владимир Путин и немецкий канцлер Ангела Меркель договорились в скором времени провести встречу в "нормандском формате", говорится на сайте главы РФ.

Сообщается, что Путин и Меркель в телефонном разговоре обсудили обострение на Донбассе и договорились усилить дипломатические усилия для урегулирования ситуации.

"В частности, имеется в виду предусмотреть в ближайшее время контакты министров иностранных дел и помощников лидеров в "нормандском формате", а затем продолжить обсуждение ситуации на высшем уровне", - говорися на сайте главы российского государства.

В свою очередь Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт передает, что Меркель призвала Путина повлиять на сепаратистов на Донбассе, чтобы остановить насилие.


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