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МИД РФ: Действиям Киева нет никакого оправдания

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Политика / Политика в мире
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МИД РФ: Действиям Киева нет никакого оправдания

Обстрел Донецка из тяжелого вооружения является нарушением Женевской конвенции. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает Интерфакс.

По ее информации, в ночь на 3 февраля "Донецк подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Украины".

"По жилым кварталам нанесены десятки ударов из тяжелых крупнокалиберных вооружений, включая ракетные системы залпового огня Ураган и Град. Несколько мирных жителей погибли, есть раненые. Хотим обратить ваше внимание, что среди раненых есть дети", – сказала Захарова.

МИД РФ считает, что "этому варварскому налету нет никакого оправдания".

"Своими действиями Киев грубо нарушил не только Женевскую конвенцию от 12 августа 1949 года "О защите гражданского населения во время войны", но и все нормы морали", – подчеркнула представитель МИД.

Захарова также напомнила, что "вооружения, которые применяет Киев, запрещены Минскими договоренностями".

Корреспондент


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