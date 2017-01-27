Трамп: Разговор о снятии санкций преждевременный

Американский президент Дональд Трамп заявил, что говорить о снятии санкций с России преждевременно, передает Reuters.
"О санкциях говорить преждевременно", - сказал он на пресс-конференции с премьер-министром Британии Терезой Мэй.
Трамп добавил, что "прекрасные отношения с Россией - это возможно. Но также возможно, что это не случится".
В свою очередь британский премьер заявила, что санкции против России должны сохраняться до полного выполнения минских договоренностей.
"Позиция Великобритании по санкциям в отношении России предельно ясна. Мы будем настаивать на сохранении санкции, пока минские соглашения не будут полностью выполнены", - сказала Мэй.
Она подчеркунла, что эту же позицию ее страна отстаивает и в ЕС.