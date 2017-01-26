«Печеньки» уходят. Нуланд подала в отставку

Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США) по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд отказалась работать с новым президентом Дональдом Трампом. Об этом в четверг, 26 января, сообщило издание Associated Press.
Нуланд уже подала в отставку с занимаемой должности. Издание также сообщило, что вслед за ней окинут свои посты несколько высокопоставленных американских дипломатов. От Трампа уходят: заместитель госсекретаря по административно-хозяйственной части Патрик Кеннеди, помощники госсекретаря Джойс Барр и Мишель Бонд.
business.ua