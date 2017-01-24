ООН приветствует План действий по неподконтрольному Донбассу

Агентство ООН по делам беженцев (UNHCR) приветствует План мероприятий по отдельным районам Донецкой и Луганской областей, который был утвержден Кабинетом Министров Украины.
Благодаря этой инициативе Украина осуществляет обнадеживающий шаг на пути выполнения своих международных обязательств в сфере защиты всех граждан без дискриминации и предупреждения дальнейшего перемещения. План мероприятий также соответствует положениям Резолюции Совета Безопасности ООН № 2202 от 17 февраля 2015 года, направленной на мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.
Агентство, в частности, положительно оценивает тот факт, что План начинается с задач по урегулированию процедур пересечения линии разграничения. Во время своего первого официального визита в Украину, в ноябре 2016 года, Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди обратился ко всем сторонам конфликта с призывом способствовать свободе передвижения на пропускных пунктах на востоке Украины.
План содержит еще несколько положительных элементов. Он определяет намерения правительства предоставлять некоторые административные услуги в центрах рядом с линией разграничения, где граждане могут получить паспорт и зарегистрировать акты гражданского состояния, такие как брак, рождение или смерть. Такие центры упростят доступ всех граждан на востоке Украины важных процедур документирования и уменьшат риски гражданства.
Кроме того, для выполнения задекларированной цели гарантировать всем гражданам осуществление их конституционных прав, План предусматривает несколько мер по улучшению социальной защиты и доступа к социальным услугам и бесплатной юридической помощи на территориях рядом с линией разграничения. План обращает особое внимание на ситуацию детей, проживающих на неподконтрольных правительству территориях, в частности, призывая упростить процедуру воссоединения ребенка с семьей. Он также предусматривает, что все граждане, проживающие на территориях, неподконтрольные правительству, должны иметь неограниченный доступ в учебные заведения на подконтрольных правительству территориях.
Учитывая указанные выше меры, План закладывает хорошую основу для социальной сплоченности и для защиты прав всех граждан без дискриминации.
Агентство ООН по делам беженцев готово поддержать Правительство Украины в выполнении Плана. В частности, Агентство подтверждает свою готовность оказать помощь властям в улучшении условий на КПВВ и приближении государственных услуг в линии разграничения.