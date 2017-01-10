ЕС требует от Украины новые реформы

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В ВР обнародовали текст Соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом

Грузия подписала соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Украина возобновит переговоры о подписании Соглашения об ассоциации — МИД

С 1 января 2015 г. стартует выдача биометрических паспортов

Украина должна пройти значительный путь чтобы принять законодательство об ассоциации

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