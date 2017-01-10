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ЕС требует от Украины новые реформы

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Политика / Политика в мире
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ЕС требует от Украины новые реформы

Украина должна будет провести в 2017 году три реформы, предусмотренные Соглашением об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью Европейской правде.

"В Соглашении об ассоциации записаны ключевые точки, которые мы уже должны были пройти. Например, в техническом регулировании нам нужно начинать переговоры с ACAA (Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров, – ред.). Мы должны выполнить 4-5 пунктов для того, чтобы открыть эти переговоры, и это действительно важное задание, если мы облегчим экспорт в ЕС промышленной продукции", – отметила Зеркаль

Также необходимо создание Фитосанитарной инспекции. "То же касается фитосанитарии: у нас слишком долго длится процедура создания контролирующего органа, его наполнения и тому подобное. Хотя нам самим надо было сделать это быстро, чтобы облегчить выход сельхозпродукции на рынок ЕС. Эти два направления плюс госзакупки – вот три ключевых момента, на которых нам надо сконцентрироваться в 2017 году", – подчеркнула замминистра.

При этом она высказала мнение, что в 2017 году должно начаться "движение относительно ACAA", а также быть завершено создание институции, "которая будет способствовать сближению наших систем с европейскими в сферах ветеринарии, санитарии, что, конечно, ускорит выход наших товаров на рынок ЕС".

Кроме этого, она выразила надежду, что в 2017 году Украина завершит подписание соглашения с ЕС об "открытом небе". "У нас есть основания для оптимизма. Сейчас Мариано Рахой (премьер Испании, – ред.) обещал, что они будут придерживаться позиции об исключении малых аэропортов из соглашения, а это снимет проблему Гибралтара и откроет нам дальнейшее движение к "открытому небу", – добавила Зеркаль, уточнив, что британская сторона уже дала на то свое согласие.


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