Евромайдан признали госпереворотом

Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск бывшего депутата Верховной Рады Владимира Олейника о признании Революции достоинства (Евромайдана) в Киеве в 2014 году государственным переворотом. Соответствующее решение зачитала судья Анна Шипикова во вторник, 27 декабря.
"Данное обстоятельство нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле", – говорится в определении судьи.
Перед заседанием суда были приняты повышенные меры безопасности – полиция и приставы охраняли не только вход в здание, но и этаж, где шел процесс. Журналистов в зал не пустили – они следили за оглашением решение через трансляцию в отдельном помещении.