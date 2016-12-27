Евромайдан признали госпереворотом

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Евромайдан признали крупнейшим за всю историю ЕС

Яценюк требует от Генпрокурора срочно обжаловать решение об освобождении Лозинского

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