Кто затягивает принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса

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Рада будет решать судьбу Украины и ЕС в четверг

УДАР и "Батькивщина" принимали участие в работе комитета и знали о законах "регионалов" - глава секретариата

Закон о реинтеграции Донбасса: как это будет работать

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