Кто затягивает принятие законопроекта о реинтеграции Донбасса

Народные депутаты подали 653 поправки к президентскому законопроекту о реинтеграции Донбасса №7163. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороны Иван Винник, пишет «Украинская правда».
«Было подано 653 поправки», – сказал он.
Винник, который входит во фракцию БПП, отметил, что большинство поправок подали депутаты от фракций «Батькивщина» и «Самопомощь». «"Самопомощь" и "Батькивщина", особенно "Самопомощь", своими поправками внесли свои проекты законов, которые они предлагали комитета к этому», – рассказал Винник.
По его словам, это делается для того, чтобы максимально затянуть процесс рассмотрения и принятия законопроекта во втором чтении.
Винник сообщил, что точной даты заседания комитета, на котором будет утверждена сравнительная таблица ко второму чтению, нет. Ориентировочно комитет намерен собраться 6 ноября, однако все будет зависеть от готовности парламента рассматривать законопроект 7 ноября.