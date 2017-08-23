На Донбассе объявили режим прекращения огня по случаю начала учебного года

С сегодняшнего дня, с 23 августа, на Донбассе объявлен режим прекращения огня. К такому решению пришли лидеры государств Нормандского формата во время телефонного разговора, передает пресс-служба главы государства.
- Они выразили решительную поддержку запланированного на 23 августа решения Трехсторонней контактной группы объявить режим прекращения огня по случаю начала учебного года. Лидеры выразили надежду, что это прекращение огня приведет к устойчивому улучшению ситуации безопасности в интересах школьников и всего гражданского населения Донбасса, - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры Нормандской четверки: Украины, Франции, Германии, России, подтвердили персональную преданность дальнейшему внедрению Минских договоренностей.
До ТеБе