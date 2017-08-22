Ганапольский: "Сбросьте атомные бомбы на Донецк и Луганск и проведите этот матч"

Сегодня в эфире телевизионного канала 112 Украина, Матвей Ганапольский, российский и украинский журналист выразил свое мнение относительно предстоящего матча между футбольным клубом "Мариуполь" и "Динамо" (Киев).
По словам Ганапольского, необходимо сделать все возможное, чтобы матч между командами из Мариуполя и Киева состоялся, ведь эта игра имеет грандиозное пропагандистское значение, а для этого можно даже сбросить атомную бомбу на Донецк и Луганск.
"Когда играют в футбол, что может быть мирнее футбола, нагоните туда всю армию Украины, сбросьте две атомные бомбы на Луганск и Донецк и проведите этот матч", сказал Ганапольский.
Напомним, что киевское "Динамо" отказывается ехать в Мариуполь из-за возможной военной провокации со стороны сепаратистов ДНР.