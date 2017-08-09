Балчун уволен с поста главы Укрзализныци

Кабинет министров Украины уволил Войцеха Балчуна с поста главы Укрзализныця. Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, передает РБК-Украина.
"Были обращения Генеральной прокуратуры, НАБУ и полиции в отношении нарушений и злоупотреблений, которые имели место в системе Укрзализныци в последнее время. Надеюсь, что они будут завершены… и это будет предостережение будущему руководству Укрзализныци, и временному, и постоянному. У нас есть факт того, что он (Балчун - ред.) больше не является руководителем", - сказал Омелян.
Также на заседании Кабмина назначили временно исполняющего обязанности руководителя Укрзализныци. Им стал первый замглавы Министерства инфраструктуры Евгений Кравцов.