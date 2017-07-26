Захарченко еще не решил создавать Малороссию, или нет

По словам "главы" самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, решение создать новое "государство" еще не принято, этот вопрос еще нужно обсуждать.
Захарченко отметил, что о создании нового "государства" необходимо дискутировать, и эта дискуссия будет продолжена.
Захарченко заявил, что он не создавал новое "государство", а лишь предложил подискутировать на эту тему, и так сказать сделал такое предложение. Он также рассказал, что в течении недели в адрес "республики" было получено множество предложений, отзывов от всех жителей Украины.
Идея, о создании Малороссии была воспринята не очень хорошо, тому подтверждения множество отрицательных отзывов. В частности многим не понравилось место, где будет располагаться "столица", не понравился будущий "флаг", "устав", и т.д. - заявил Захарченко.