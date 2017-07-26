В ДНР прокомментировали отключение электроэнергии Киевом

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В Макеевке на шахте им. Кирова в результате боев произошло отключение электроэнергии, шахтеры провели ночь под землей

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