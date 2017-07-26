В ДНР прокомментировали отключение электроэнергии Киевом

Как сообщили в «министерстве» угля и энергетики самопровозглашенной ДНР, отключение электроэнергии украинской стороной некоим образом не отразится на потребителях в ДНР.
Территория оккупированного Донбасса является независимой от Украины, так как электрическая энергия, которая вырабатывается двумя тепловыми электрическими станциями, работающими на угольном топливе, добытом из нашей земли, до потребителей доставляется высоковольтными электрическими сетями, расположенными на территории ДНР, - рассказали в «минугля».
Там также добавили, что отключение никак не коснется жителей и предприятия оккупированной части Донецкой области, более того, ДНР готова даже к экспорту электроэнергии, если будут оставаться ее излишки.
Напомним, что сегодня, Украина официально отключила от электроэнергии территории оккупированного Донбасса.