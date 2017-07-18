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В ЛНР открестились от участия в Малороссии

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Политика / Политика в Украине
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В ЛНР открестились от участия в Малороссии

«Председатель народного совета ЛНР» Владимир Дегтяренко опроверг участие представителей «республики» в мероприятии, на котором «глава» ДНР Александр Захарченко объявил о создании «государства» Малороссия, сообщают интернет-ресурсы ЛНР.

«Луганская народная республика не направляла своих официальных делегатов в Донецк для участия в заседании представителей регионов Украины. Более того, мы даже не были осведомлены о намерении провести это мероприятие, с нами данный вопрос не согласовывался», – заявил Дегтяренко.

По словам Дегтяренко, «на данный момент целесообразность подобного шага вызывает большие сомнения».

«Ведь подобные решения можно принимать только с учетом мнения самого народа. Кроме того, на сегодняшний день мы соблюдаем Минские соглашения, альтернативы которым нет», – сообщил Дегтяренко.

«Мы готовы обсудить данный вопрос в случае поступления предложений. Но, повторю еще раз, данный вопрос не поступал на рассмотрение», – добавил он.

Донецкие Новости


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