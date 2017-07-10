Украина не может доказать присутствие войск РФ на Донбассе, – Тука

За 3 года войны Украина юридически не смогла доказать присутствие российской армии на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью «Апострофу».
Отмечается, что поскольку на неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей нет российских органов власти, то юридически невозможно говорить об оккупации.
«Мы не можем пока, несмотря на все старания, юридически доказать присутствие на Донбассе регулярной российской армии», – подчеркнул Тука, отметив, что это даже подтвердило недавнее решение суда в Гааге.
«Мы можем рвать на себе по 100 вышиванок в день. Но это же не решение вопроса! Это абсолютно чисто эмоциональные вещи. Такое могут позволять себе разве что депутаты, работая на свой электорат. Обманывая его. Манипулируя им», – добавил Тука.