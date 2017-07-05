Лента новостей

00:24
Веломагазин онлайн или базар: куда отправиться за покупкой? – рассказывает velogo.com.ua
21:55
В селе Максимовка состоялся День села
21:43
Отдохнуть в Моршине с пользой
21:08
Особенности полиграфии от Сити Киев Принт
20:02
Как выбрать надёжный автоломбард?
19:36
Самые грязные производства Донетчины расположены в Мариуполе
19:25
Поступления единого взноса в Донецкой области превысили рубеж в 3 миллиарда гривен
19:13
В какое время ловить карпа?
18:58
Украинские военные провели учения на Донбассе
18:52
Детская одежда Carters от магазина Babyhit
14:40
Омелян заявил о миллионах убытков из-за Petya
14:06
Япония ввела ограничения на посещения казино
13:39
«Поезд Единение Украины «Трухановская Сич» приехал в Донецкую область
11:56
В Краматорске ждут поднятия тарифов на воду
11:24
В селе Звановка появится пляж
10:57
В Дружковке мужчина забил молотком 90-летнюю старушку
10:50
В Лимане 7-летняя девочка упала с пятого этажа
10:31
Ответственность за планету
21:44
Скиф-Ходаковский: предатель или марионетка?
20:08
Выполнение сварочных работ и методы сварки
16:51
Мариуполь частично остался без электричества
16:03
"Фантом" не пропустил на территорию ДНР комплектующие для компьютерной техники
15:31
Мариупольский городской голова недоволен монополией КП "Вода Донбасса"
15:25
Как украинцам можно спрятаться от налога на недвижимость
13:11
Из-за хакерской атаки в Славянске не выдают справки переселенцев
12:27
Плательщики Донетчины перечислили в сводный бюджет страны на 40% больше, чем в прошлом году
11:34
На Азовском море объявили штормовое предупреждение
11:05
Мариупольцы борются за "Укрпочту"
10:57
В Константиновке разыскивают 12-летнюю девочку
10:53
В Мариуполе 25 отдыхающих унесло в море
10:43
Празднование освобождение северной Донетчины: футбол, концерты, торжественное шествие
10:30
Почему валютная политика в нашей стране застыла
20:41
Спортивный комбинезон для девочки: одежда для спорта и отдыха
20:34
В Славянске задержали насильника
15:31
Таможенный брокер
14:33
Ремонт бытовой техники необходимо доверять профессионалам
13:59
В Славянске полицейские обнаружили очередную семью, где бьют детей
13:54
В Марьинке ранен местный житель
12:41
Великоновоселковского район отпраздновал 85-летие Донецкой области
12:35
В Курахово состоялся праздничный концерт посвященный 85-летию Донецкой области
12:12
ГФС Донецкой области: в судебном порядке возвращено государству более 29,6 млн гривен
11:37
Донецкую фильтровальную станцию обещают запустить сегодня
11:26
Оформление кредита онлайн. Преимущества
11:12
В чем ценность фарфоровой посуды?
11:07
Почему именно секционные ворота идеально подходят для гаража
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Украинские военные провели учения на Донбассе

0
136
Политика / Политика в Украине
0
Украинские военные провели учения на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях прошли занятия военнослужащих. На Донетчине – с представителями отрядов территориальной обороны военных комиссариатов, на Луганщине прошли мероприятия огневой и тактической подготовки с участием подразделений Сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«Мероприятие, организованное Донецким областным военным комиссариатом, проводилось при содействии и поддержке командования оперативно-тактического группировки "Мариуполь"», – говорится в сообщении. По словам Донецкого областного военного комиссара полковника Александра Сергеева, основное внимание во время занятий было сосредоточено на подготовке личного состава к выполнению задач территориальной обороны и обороны населенных пунктов. «В частности, участники мероприятия усовершенствовали знания и навыки по тактической и топографической подготовки, особенностей ведения боевых действий в черте города, медицинской подготовки и порядка эвакуации раненых, выживания в экстремальных условиях», – сообщают военные.
Украинские военные провели учения на Донбассе
Украинские военные провели учения на Донбассе

На Луганщине полевое обучение состояло из нескольких этапов: ведение различных видов боя путем выполнения упражнений стрельб из положения стоя, с колена и лежа, оказание первой медицинской помощи, действия в составе групп. Немало внимания организаторы мероприятия уделили вопросам подгонки экипировки военнослужащих: размещение средств защиты, индивидуальных аптечек.

Как отметил представитель оперативно-тактического группировки «Луганск», важно уметь не только метко стрелять, но и тактически грамотно действовать в условиях максимально приближенных к боевым. «С каждым занятием уровень подготовки военнослужащих растет, а это значит, что в реальной боевой обстановке они выполнят задание и вернутся целыми и невредимыми», – рассказали военные. Офицер сообщил, что сегодня лучше в стрельбе из индивидуального оружия были женщины-военнослужащие, которые во время соревнований за каждый балл в очередной раз доказали свой профессионализм и волю к победе.
Украинские военные провели учения на Донбассе
Украинские военные провели учения на Донбассе


Донецкие Новости


Похожие публикации

8-04-2015
Россия и Беларусь отрабатывают совместное применение войск
30-09-2014
В Словакии стартовали военные учения 16 стран НАТО
30-06-2014
Минобороны усилило охрану военных баз на востоке Украины
4-06-2014
Турчинов поручил подумать над введением военного положения на Донбассе
7-05-2014
В Донецке из плена освободили трех военных
10-03-2014
В Украине начались военные учения

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх