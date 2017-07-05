Украинские военные провели учения на Донбассе

В Донецкой и Луганской областях прошли занятия военнослужащих. На Донетчине – с представителями отрядов территориальной обороны военных комиссариатов, на Луганщине прошли мероприятия огневой и тактической подготовки с участием подразделений Сил АТО. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.
«Мероприятие, организованное Донецким областным военным комиссариатом, проводилось при содействии и поддержке командования оперативно-тактического группировки "Мариуполь"», – говорится в сообщении. По словам Донецкого областного военного комиссара полковника Александра Сергеева, основное внимание во время занятий было сосредоточено на подготовке личного состава к выполнению задач территориальной обороны и обороны населенных пунктов. «В частности, участники мероприятия усовершенствовали знания и навыки по тактической и топографической подготовки, особенностей ведения боевых действий в черте города, медицинской подготовки и порядка эвакуации раненых, выживания в экстремальных условиях», – сообщают военные.
На Луганщине полевое обучение состояло из нескольких этапов: ведение различных видов боя путем выполнения упражнений стрельб из положения стоя, с колена и лежа, оказание первой медицинской помощи, действия в составе групп. Немало внимания организаторы мероприятия уделили вопросам подгонки экипировки военнослужащих: размещение средств защиты, индивидуальных аптечек.
Как отметил представитель оперативно-тактического группировки «Луганск», важно уметь не только метко стрелять, но и тактически грамотно действовать в условиях максимально приближенных к боевым. «С каждым занятием уровень подготовки военнослужащих растет, а это значит, что в реальной боевой обстановке они выполнят задание и вернутся целыми и невредимыми», – рассказали военные. Офицер сообщил, что сегодня лучше в стрельбе из индивидуального оружия были женщины-военнослужащие, которые во время соревнований за каждый балл в очередной раз доказали свой профессионализм и волю к победе.
Донецкие Новости