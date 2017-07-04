Скиф-Ходаковский: предатель или марионетка?



Практически каждый день так называемые СМИ Украины пестрят информацией порочащих Донецкую народную республику и ее руководство, к сожалению, очень часто эта информация подается со слов людей, называющих себя сторонниками ДНР и ежедневно обрушивающих на республику со словами критики.





Как это назвать как не предательство?



Наиболее любимый спикер-критик ДНР у украинских медиа бывший командир отряда «Альфа» Донецкого областного управления СБУ, бывший секретарь Совета безопасности ДНР и бывший командир сперва батальона а потом бригады ВС ДНР «Восток» Александр Ходаковский, он же Скиф.



Уже по этому перечню в котором постоянно звучит слово «бывший» очевидно, что особыми талантами Ходаковский не обладает и ни в одной из этих должностей никаких успехов добиться не смог.



Так себя ведут обычно марионетки или предатели.



Что из себя представляет Скиф? Бывший сотрудник Службы безопасности Украины. Что, кто-то верит, что в этой системе бывают «бывшие»?



Думаю, многим памятно 26 мая 2014 года - ужасные потери ополчения ДНР в ходе попытки отбить Донецкий аэропорт. Планировал провальную операцию тогда Александр Ходаковский и многие выжившие прямо обвиняли его в предательстве, однако во время военной суеты того времени найти доказательства было тяжело, да и были другие задачи – бороться за существование ДНР.



Что в это время делал Ходаковский и возглавляемый им батальон «Восток»?



9 августа 2014 года «Восток» позорно бежал с позиций у Саур-Могилы, а 17 августа вошел в оставленную Украиной Ясиноватую и с тех пор от активного участия в боевых действиях фактически устранился, занявшись отжимами бизнеса, грабежами, вырезкой на металлолом вагонов, предприятий и вообще всего что можно, а также контрабандой угля, спиртного и сигарет, да и вообще всего что можно.



Опять-таки так себя может вести только предатель или марионетка в чужих руках.



Окончательно стало ясно кто такой Скиф в апреле 2017 года, когда вспыхнул скандал вокруг полковника так называемой полиции Украины Юрия Голубана. Появилась информация что весной 2014 года, как раз в момент боев за Донецкий аэропорт он находился в расположении батальона «Восток», что впоследствии было подтверждено видео.



Впрочем, в полиции Украины намекнули, что в рядах «Востока» Голубан выполнял секретные поручения для спецслужб Украины, благодаря которым в том числе провалился штурм Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года.



Это подтверждает и то, что Голубан по-прежнему служит в МВД Украины.



Интересно, что автором разоблачающего Голубана видео стал сам Скиф-Ходаковский, выложивший его в открытый доступ. Казалось бы, зачем ему сдавать своего человека?



Ответ прост – Скиф просто отбеливает себя от обвинений в том, что он «крот» украинских спецслужб и красивым жестом «засвета» Голубана демонстрирует человека, который якобы на самом деле стал причиной смерти десятков бойцов ДНР в тот страшный майский день.



После этого по-новому встает и отступление «востоковцев» с Саур-Могилы в августе 2014-го – это уже не просто бегство, а спланированный отход с целью разрушить всю систему обороны республики.



Даже безобразия, чинимые «Востоком» Ходаковского в виде отжимов, грабежей, порезки на металл предприятий, контрабанды предстают в ином свете – все это помогали дискредитировать республиканскую власть в глазах жителей республики и давали Украине мощный пропагандистский козырь.



Когда у Ходаковского отняли «Восток», расформировав его и влив его бойцов в ряды вооруженных сил республики он продолжил свою задачу по дискредитации республики, теперь уже открыто понося ее и людей благодаря которым ДНР устояла 3 года назад.



Так кто же ты Скиф-Ходаковский? Марионетка или предатель?



По материалам "Горловской Правды"