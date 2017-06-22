Порошенко не смог привлечь США к переговорам по Донбассу

Украинская сторона не считает целесообразным изменение минского и нормандского форматов переговоров по Донбассу. Об этом заявил президент Петр Порошенко на брифинге в Вашингтоне по итогам визита в США.
"Мы не видим необходимости менять нормандский формат и иметь какой-то параллельный тренд минского процесса", – сказал он. П.Порошенко признал, что официальный Киев ранее хотел привлечь США к этим переговорам.
"Мы действительно обсуждали более активное привлечение наших американских партнеров к нормандскому формату, мы полностью открыты и будем приветствовать более активное участие, в том числе представительство в формате минского процесса, в том числе в трехсторонней контактной группе", – отметил он.
По словам П.Порошенко, это может привнести новое дыхание, перезагрузку и дать быстрый результат процессу мирного урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе.
МинПром