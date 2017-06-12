Диванный генерал или марионетка в чужих руках



Вот уже три года наша Республика переживает непростые времена, когда наряду с внешней войной которую она должна вести, внутри ей приходится иметь дело с людьми, успешно притворяющимися такими кто поддержал ценности людей Донбасса, побудившие их выступить против несправедливости и фашизма, предлагаемого Киевом.



К сожалению, некоторые из них заняли высокие посты пользуясь неразберихой первых месяцев существования Донецкой Народной Республики. Тогда в мутной воде пытались поймать рыбку многие из тех, кто не хотел расставаться со своей должностью или имуществом приобретенными ранее. Пережив самый сложный период жизни республики теперь некоторые из них пытаются изменить тем идеалам, которые по-прежнему святы для жителей республики.



Почему они готовы изменить? Потому что так требуют их неудовлетворенные политические амбиции.



Вот уже больше года бывший командир батальона «Восток», бывший секретарь Совета Безопасности ДНР, бывший командир подразделения «Альфа» Донецкого областного управления СБУ Александр Ходаковский достаточно агрессивно критикует власти республики. Почему так? Ответить несложно – слишком много раз в его биографии повторяется слово «бывший», а ведь так хочется избавиться от этого унизительного эпитета и стать кем-то большим. А что может быть больше чем пост главы Донецкой Народной республики? Именно на него-то и нацелился Скиф.



Мишенью для его постоянных нападок стал глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко, избранный народом на первых республиканских выборах 2 ноября 2014 года. Но что значит воля народа для хамелеона, решившего занять место руководителя ДНР потому что так нужно?



Человек СБУ и своего кармана



Что известно о самом Ходаковском-Скифе? Человек Системы – Службы безопасности Украины в 2014 году возглавлявший спецподразделение «Альфа» Донецкого областного управления СБУ, а значит человек, всегда готовый на любое вранье и подлость, потому что так требует та самая Система.



Чем занимался созданный во многом из коллег и сослуживцев Ходаковского батальон «Восток» в то время как большинство погибали на передовой? Отсиживался на базах в Донецке и Макеевке.



«Подвигом» подразделения стало занятие в августе 2014 года города Ясиноватой, имеющего стратегическое значение крупнейшей узловой железнодорожной станции через которую ежедневно проходят десятки пассажирских и грузовых составов. Впрочем, со времени начала вооруженных действий пассажирские перевозки были отменены и постепенно вернулись, но лишь частично. И особенно роль Ясиноватой возросла после боев за освобождение другого железнодорожного узла в Дебальцево в ходе которых инфраструктура города получила серьезные разрушения.



Обладание этим городом стало «золотым дном»: любой владелец крупного промышленного предприятия, расположенного на территории ДНР и вынужденный вывозить свою продукцию в Украину так как в ДНР нет своего порта, должен был заплатить дань за то, чтобы его груз прошел через Ясиноватую.



Но помимо дани с доставки грузов было что возить Ходаковскому и самому, что он с успехом и делал. Контрабанда алкоголя и сигарет всегда была суперприбыльным бизнесом, особенно когда под боком железнодорожная станция и сотни грузовых вагонов, вот их движение-то и наладил доблестный батальон «Восток», а также целые составы донбасского угля, который помог воюющей с ДНР Украине не замерзнуть зимой 2014-2015 года.



Не очень-то это похоже на позицию настоящего патриота Донбасса.



Впрочем, не брезговал комбат и секретарь Совета Безопасности ДНР и другими сферами бизнеса, например, металлоломом. Доподлинно неизвестно сколько грузовых вагонов хранившиеся на станции Ясиноватой использовались в грузоперевозках, а сколько были просто распилены на металлолом. Помимо вагонов на металл порезали находившиеся на Ясинвоатсокй трассе рынок «Господарь» и склады сети супермаркетов АТБ, конечно же после того как весь товар оттуда был вывезен батальоном «Восток».



«Восток» активно мешал полиции ДНР расследовать кражи металлолома.



Также батальон «Восток» и Ходаковский берут под контроль все автовокзалы и сферу пассажирских перевозок в ДНР. Для этого был избран простой способ: похищали крупных перевозчиков, помещали их в подвалы и под угрозой физического уничтожения заставляют передавать им право собственности на автотранспортные предприятия, пассажирский автотранспорт. Таким же образом захватывались и другие бизнесы, так у Ходаковского оказалась в собственности сеть АЗС ранее принадлежавшая компании «ОККО». Благодаря все тому же контролю над Ясиноватой заправки «Востока» не испытывали нехватки в ГСМ. Бизнес был настолько прибыльным, что комбат даже попытался отжать целую сеть АЗС - «Параллель», принадлежащую всемогущему ранее Ринату Ахметова, а когда не получилось, предложил просто стать «крышей» для заправок.



В конце концов все эти художества переполнили чашу терпения и весной 2016 года на основании отчета временной следственной комиссии Народного совета ДНР Ходаковский был лишен поста секретаря Совета безопасности ДНР, а сама структура была расформирована, поскольку стала просто прикрытием для создания его главой собственного криминального и полукриминального бизнеса.



«Герой» - командир



Однако Ходаковский в погоне за восстановлением своих утраченных позиций не сдается, для этого у него есть аргумент в виде военно-политического движения в которое по словам самого Скифа переросла его бригада «Восток».



После своего расформирования в октябре 2015 года военнослужащие «Востока» входят в целый ряд подразделений Вооруженных сил ДНР и судя по всему его экс-командир намекает, что они сохранили личную преданность ему и даже могут расширить свои ряды за счет агитации в пользу знаменитого комбата.



Но чем в военном смысле может похвастаться Александр Ходаковский во главе батальона, а потом бригады «Восток»?



Штурмом Донецкого аэропорта 26 мая 2014 года под командованием лично Ходаковского? Тогда потери сводного отряда составили десятки убитых и раненых бойцов, а выжившие прямо говорили о предательстве согласно которому план и направление атаки были «слиты» кем-то из начальства. «Стратегический замысел» Александра Ходаковского вылился в сотню убитых и раненых в ходе короткого боя и повлек за собой многомесячные бои за овладение этим пунктом.



Или может быть атаку на пограничный пункт пропуска «Мариновка» 5 июня 2014 года, когда в ходе нее погибли бойцы «Востока», часть из них вынуждена была отступить на территорию России, а сам пункт так и остался у ВСУ?



Или может оставлением «Востоком» своих позиций в районе Саур-Могилы 9 августа? Тогда чтобы вернуть его понадобилось общее наступление сил ополчения Донбасса.



Неслучайным наверно стало занятие Ясиноватой 17 августа силами «Востока» - наконец-то Александр Ходаковский понял, что командовать в бою не его сильная сторона и обратился к тому что у него получалось лучше всего – заниматься контрабандой, «отжимами» и заявлять о своих подвигах, в сравнении с которыми 12 подвигов Геракла просто ничто.



Странно что он думает будто его командирские «успехи» забыли и под его знамена потекут добровольцы.



Впрочем, скорее всего Александр Ходаковский это понимает, вот и пытается своими словами и постоянной критикой властей ДНР смутить граждан республики и получить политические дивиденды. Ведь это проще чем сражаться на передовой, а грабить республику как это получалось раньше – не получается. Но может по его мнению все изменится, стоит лишь броситься громкими словами о коррупции в ДНР и его как «силовика» и героя войны призовут «спасти» республику?



Да вот беда – слишком многие помнят какие «подвиги» числятся за Ходаковским и его «Востоком» на почве контрабанды, «отжима» бизнеса в тылу и постоянных поражений на передовой.



Очевидно, позабыв о своем прошлом, сам комбат все чаще бросается громкими заявлениями о криминальном бизнесе в ДНР, что все монополизировано неким единым кланом, представителей которого, впрочем, он назвать не решается. Хотя нет, один из авторитетов из его уст все-таки прозвучал – Армен Горловский, названный комбатом в одном из громких интервью «для примера» в присущей Ходаковскому голословной манере, так как ничего больше о «великом и ужасном» Армене сказано больше не было.



Между тем как в полиции ДНР до сих пор находятся дела в отношении «бравых востоковцев», похищавших предпринимателей. Неразбериха военного времени не позволила заняться ими вплотную, но рано или поздно руки до подобных «героев» обязательно дойдут.