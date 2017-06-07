Отмена печатей в Украине, что принесет новшество?

Печати как способ идентификации человека и средство защиты его прав родились раньше бумаги, на которой их ставят. В древности ими метили личные вещи, демонстрировали свои права и привилегии, скрепляли соглашения и защищали переписку. В Великобритании и сейчас каждый дипломированный нотариус, как какой-нибудь древний представитель знати, имеет личную печать с уникальной эмблемой. Без печатей не мыслятся работа почты и нотариата, и основное предназначение осталось прежним: фиксация события, гарантия подлинности сведений или сохранности содержимого пакета.
Процесс завершён…
Ещё в 2014 году, после принятия Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения порядка открытия бизнеса», использование печатей субъектами хозяйствования стало добровольным. То есть печать иметь можно, но скреплять ею сделку надлежит только в случае письменной договорённости сторон об этом. Вместе с тем остались законодательные акты, признающие печать обязательным реквизитом документов и обязывающие использовать её (при наличии). Осталась и админответственность за нарушение правил изготовления, учёта и хранения печатей и штампов (статья 189-2 КУоАП).
Согласно новой редакции статьи 58-1 Хозяйственного кодекса печать не может быть обязательным реквизитом документа, который подаётся от имени предприятия органа государственной власти или органа местного самоуправления. Госорганам запрещено требовать наличие оттиска печати; его отсутствие не может быть основанием для признания сделки или договора недействительными. Также, если законом прямо не установлено иное, копия документа считается заверенной, если на ней стоит подпись уполномоченного лица субъекта хозяйствования или личная подпись физлица-предпринимателя. Отказ принимать документы в связи с отсутствием оттиска печати наказуем штрафом от 850 до 1700 грн. А вышеупомянутая статья 189-2 исчезла, как и требования законов ставить печать на доверенности от имени юридического лица. Таким образом, процесс вроде бы завершён: из законодательства убраны все нестыковки.
…А вопросы остались
Намерения инициаторов отмены печатей благие. Те, кто работает с иностранными партнёрами, сталкивались с трудностями при регистрации договоров, ведь на многих документах зарубежных фирм печатей нет. Да и на внутреннем рынке новые предприятия сэкономят на изготовлении и регистрации печатей. Теперь основным доказательством достоверности документа является подпись и её экспертиза.
Но как быть юридическим лицам, уже имеющим печати? Является ли теперь наличие печати решающим при ответе на вопрос о её возможном использовании? Как вообще проверить, имеет ли юрлицо печать?
Зарубежный опыт давал два варианта: либо для тех, у кого печать есть, её использование обязательно, либо предприятие самостоятельно определяет порядок использования печати. Если решено использовать подпись, то, например, британская практика предлагает подтверждать её подписью свидетеля или одновременным подписанием документа всеми соучредителями. Новый украинский закон никакой альтернативы не вводит. Достоверность подписи руководителя или учредителя предлагают подтверждать экспертизой почерка. Но процедура стоит дорого (2–8 тыс. грн) и занимает в среднем 30 дней.
Новые правила — новые сложности
Для граждан новшество пройдёт почти незаметно. Например, на гарантийном талоне при покупке бытовой техники вы увидите не печать, а штамп. Для подачи претензии или возврата товара есть фискальный чек. Ну а дорогие покупки вроде квартиры или машины любой здравомыслящий человек предпочтёт заверить у нотариуса.
Бизнесу будет сложнее. Печать и раньше не была стопроцентной гарантией подлинности документа, ведь её можно подделать, украсть, потерять. А теперь вероятность мошеннических действий усиливается. Государственные регистраторы не обязаны и не уполномочены проверять подписи на документах. Да и с чем их сверять? С паспортами? Таким образом, любой человек может по коду ЕГРПОУ или названию фирмы посмотреть, кто является её директором или подписантом, «нарисовать» решение, допустим, о смене руководства и подать его государственному регистратору, а потом передать активы предприятия на сторону. Или, к примеру, при наличии «своего человека» в банке предприятию будет проще собрать пакет «левых» документов для получения займа, а у банка не будет юридических оснований для отказа.
Рано выбрасывать
Советы тем, кто хочет максимально подстраховаться, возможно, абсурдны. Но в них есть и доля истины.
Итак, горячо дружите с вашим нотариусом или госрегистратором. Ежедневно проверяйте на сайте Госреестра, не увели ли у вас из-под носа ваши активы. Увольняя работников, не ссорьтесь с ними: эти люди могут хорошо знать подписи руководителей и учредителей предприятия. Особенно осторожно расставайтесь с теми, кто имел право подписи: им и подделывать ничего не придётся. Имеет смысл прописать ограничения полномочий руководителей вашей фирмы в учредительных документах.
Что касается внешних контактов — нужна особая бдительность. Лучше всего сотрудничать с проверенными партнёрами. От нового партнёра постарайтесь получить свежую выписку из ЕГР или доверенность на представителя, учредительные документы (устав), документы руководителя (паспорт) и, разумеется, познакомьтесь с первыми лицами предприятия лично. А уж если предприятие было зарегистрировано до отмены печатей, смело требуйте печать и настаивайте на своей позиции. И отдавайте предпочтение нотариальной регистрации сделок.
Наконец, поскольку закон вступит в силу только через три месяца, не выбрасывайте печати. Мало ли…
Zavarnik