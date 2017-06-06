Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Выборы на Донбассе пройдут под контролем Нацгвардии и армии – Аваков

Аваков: Среди митингующих в Киеве была только половина реальных шахтеров

На глазах у Порошенко, Аваков плеснул водой в Саакашвили

Аваков: Не допустим блокадных акций на Донбассе

Топ за неделю 1440 913 802 754 711

Интересное