Аваков: Не допустим блокадных акций на Донбассе

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил о недопустимости силовых блокадных действий на Донбассе. Об этом он сказал в Запорожье, комментируя заявление штаба торговой блокады о намерении проводить следующий этап своих действий, передает Интерфакс-Украина.
"Собирается несколько человек, которые принимают решение "будем блокировать". Но что, например? "Мне не нравится трамвай, который идет по улице, я буду его блокировать", заявляет некий штаб блокады. Я вам заявляю, что никто на территории страны не имеет права на монополию силовых действий, кроме государства!", – сказал министр.
Аваков отметил, что расценивает подобного рода заявления как "политические спекуляции".
"Я крайне рекомендую таким господам, которые берут на себя такую ответственность и пытаются получить для себя политический капитал, думать сначала о стране, а потом о своем весе в обществе. Мы не допустим никакой акции этих активистов", – пообещал глава МВД.