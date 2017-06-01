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Киевсовет захватили бойцы добробатов

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Политика / Политика в Украине
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Киевсовет захватили бойцы добробатов

Бойцы добровольческих батальонов проникли в зал заседаний Киевского горсовета после того, как не было поставлено на голосование в целом после принятия за основу решение о признании официального статуса бойцов-добровольцев. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

На сегодняшнем заседании депутаты Киевсовета приняли данное решение за основу. Это решение поддержало подавляющее число депутатов – 100 при минимально необходимых 61.

Депутат от партии Свобода Юрий Сиротюк настаивал, чтобы данное решение был принято сразу в целом, а если и есть правки, чтобы они рассматривались сразу. Однако Киевсовет не поддержал это предложение, а мэр Киева Виталий Кличко предложил доработать решение и принять его в целом на следующем заседании горсовета.

После этого в зал заседаний проникли несколько человек в камуфляжной одежде. В заседании был объявлен перерыв.

В свою очередь Национальный корпус сообщает, что в здание Киевсовета впустили нескольких активистов, которые хотели выяснить, почему данный проект не был поддержан.

"Через несколько минут прибыла колонна полицейских. Когда выключили свет, полицейские вытеснили и вытолкали активистов. Часть граждан не отпускают. Следим за событиями в КГГА", – говорится в сообщении на странице Национального корпуса в Facebook.
Киевсовет захватили бойцы добробатов
Киевсовет захватили бойцы добробатов


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