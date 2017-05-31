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На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу

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Политика / Политика в Украине
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На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу

Стороны конфликта на Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня с полуночи 1 июня.

«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», — сказал сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Он добавил, что все соответствующие документы уже подписаны. Контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).


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