На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу

Стороны конфликта на Донбассе в преддверии Международного дня защиты детей согласовали прекращение огня с полуночи 1 июня.
«Была достигнута договоренность с украинской стороной с 00:00 часов 1 июня о полном прекращении огня вдоль всей линии соприкосновения», — сказал сообщил представитель самопровозглашенной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Он добавил, что все соответствующие документы уже подписаны. Контроль над соблюдением сторонами режима прекращения огня будет осуществляться офицерами Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).