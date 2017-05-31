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Война в Донбассе должна прекратиться сегодня в 9 утра - ОБСЕ

Восстановительные работы на линиях электропередач в районе ДФС пройдут сегодня

На День защиты детей на Донбассе прекратят стрельбу

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