Пенсия для переселенцев на дом – разъяснения юристов

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с инвалидностью могут получать пенсию и пособие на дому. Это указано в Постановлении Кабинета Министров Украины № 964 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины», которое вступило в силу 22 декабря 2016 года. Юрист Всеукраинского благотворительного фонда «Горение» Светлана Гаврилюк разъяснила, как оформить доставку пенсии на дом.
Кто имеет право на услугу.
ВПЛ с инвалидностью I группы и те, кому нужна постоянная посторонняя помощь.
Как получить.
Надо прийти в отделение Ощадбанка по месту жительства и написать заявление. К нему надо приложить копии:
паспорта гражданина Украины;
учетной карточки плательщика налогов;
справки медико-социальной экспертизы;
пенсионного удостоверения.
Образец заявления здесь.
Согласно Постановлению, Ощадбанк должен бесплатно доставлять пенсии домой.
Если возможности прийти в Ощадбанк лично нет, можно:
позвонить в отделение Ощадбанка, договориться, чтобы приехал специалист и принял заявление;
обратиться в Центр социальных служб, чтобы его специалисты доставили заявление в отделение Ощадбанка.
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