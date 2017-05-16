Более 200 тыс. военнослужащих в зоне АТО получили статус участника боевых действий

Почти 200 тыс. 500 украинских военнослужащих – участников АТО получили статус участника боевых действий. Об этом рассказала начальник Управления коммуникаций и печати Министерства обороны полковник Оксана Гаврилюк, сообщает «Интерфакс».
«В целом с начала АТО знаками отличия Минобороны награждены 38 тыс. 890 военнослужащих и сотрудников ВСУ. Статус участника боевых действий получили почти 200 тыс. 500 участников АТО», – рассказала она.
Гаврилюк проинформировала, что на сегодня украинские военнослужащие получили 1 млн 382 тыс. грн за уничтоженную военную технику противника и 148 млн 656 тыс. грн – за непосредственное участие в боевых действиях.