Тука: Освобождения Донбасса осенью не будет

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Тука понял, что нужно для деоккупации Донбасса

За прекращение поставок электроэнергии в Луганской области ответственность несут РФ и сепаратисты

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