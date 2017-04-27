В любой экстремальной ситуации власть действует однотипно

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На неподконтрольной части Донецкой области от гриппа умерло 12 человек

В Украине нет органа власти, который занимается детьми-переселенцами - Елена Петряева

На Донбассе получили ранения и стали инвалидами более 17 тысяч мирных граждан

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