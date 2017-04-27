В любой экстремальной ситуации власть действует однотипно

За последние три года государство Украина столкнулось с целым рядом вызовов, на которые среагировало однотипно и неэффективно.
Начиная от событий 2014 года в Крыму и на Донбассе и заканчивая нашумевшим взрывом боеприпасов в Харьковской области. Поэтому сегодня возникла насущная потребность в выработке простого и понятного унифицированного алгоритма действий как государства, так и граждан для каждой катастрофы. Об этом шла речь сегодня на круглом столе "Социальные права ВПЛ: право на трудоустройство и социальное обеспечение", организованного общественной инициативой Александра Клименко "Восстановление Донбасса".
Как отметила руководитель инициативы Елена Петряева: "Нам необходимо создать большой свод правил и наработок для всей Украины. На наводнения, взрывы и любые другие бедствия власти должны реагировать быстро и правильно, а не точечно как происходит сейчас. Эту тему мы специально вынесли во время обсуждения проблем с которыми сталкиваются переселенцы. Потому что именно на их примере, на проблемах с которыми они столкнулись и продолжают сталкиваться мы сможем выработать такой алгоритм или наработать рекомендации для его создания".
По ее убеждению еще в 2014 году государство не справилось с проблемой внутренне перемещенных лиц. Тогда роль государства взяли на себя представители общественности. Но и сейчас, спустя три года, власти продолжают самоустраняться от решения вопросов ВПЛ. "Мониторинг власти", которые ежемесячно проводит общественная инициатива "Восстановление Донбасса" показывает, что из 123 законопроектов для переселенцев, зарегистрированных за три года в ВРУ, принято всего 18. Из них только три касаются социальной защиты и пенсионного обеспечения. Из 1,5 млн переселенцев, нуждающихся в жилье, получили его только 7%, 60% арендуют за свои средства, остальные выживают как могут. С 2014 года не пересматривались суммы компенсационных выплат. По сути идет обнищание этой категории людей и, поэтому, неудивительно, что их количество постепенно сокращается.
"Главная проблема сегодня: низкое качество нормативной базы и законопроектов, отсутствие мотивации у госслужащих при работе с переселенцами и незнание элементарных азов правовой помощи. Очень часто человек, которому нужна помощь, приходит к чиновнику, который не знает как ему помочь. На выходе - ноль", - заявила представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека и соблюдения прав ВПЛ Жанна Лукьяненко.
Эксперты, участвующие в круглом столе отметили однотипность для любой форс-мажорной ситуации и отсутствие у государства единой системы профилактики, предотвращения и реагирования на эти вызовы. Полностью разрушена система гражданской обороны, ничего нового не создано. Все это приводит к тому, что государство реагирует на каждый вызов точечно, а потом о нем забывает.
Как отметил эксперт ОО "Фонд общественной безопасности" Юрий Гаврилечко: "О годовщине Чернобыля мы вспомнили только в эту дату. У нас слишком много форс-мажорных обстоятельств, и каждое последующее затмевает предыдущее. О переселенцах власти также скоро забудут". Этой же точки зрения придерживается и заведующая сектором экономической социологии института экономики промышленности НАН Украины Оксана Панькова: "Последний раз интерес к проблемам переселенцев вспыхнул в 2015 году. С 2016 интерес к ВПЛ снижается, а к 2018 эта проблема может уже вообще забыться. Проблемами этих людей больше занимаются международные субъекты, чем украинское государство".
Руслан Ригованов, директор по развитию ОО "Единый координационный центр "Донбасс", обратил внимание участников круглого стола, что по международным стандартам статус внутренне перемещенного лица сохраняется три года, а после этого человек считается полностью адаптированным к новому месту проживания. Таким образом все переселенцы, которые получили этот статус в 2014 году могут его лишится.
Участники круглого стола пришли к единому мнению, что Центральная власть практически полностью самоустранилась от решения проблем ВПЛ, переложив часть функций на местные органы власти. Причем не обеспечив их необходимым финансированием. Коснулись эксперты и вопросов прекращения социальных выплат и пенсий переселенцам, обязательного обслуживание через Ощадбанк. Мнение однозначное - человек должен быть на первом месте. Именно он должен самостоятельно выбирать социальные услуги, а не принимать навязанные от государства.
По итогам круглого стола его участники пришли к выводу, что сегодня в Украине нет целостного видения ситуации с ВПЛ, отсутствует мониторинговая база проблем переселенцев. И, в следствии этого, государство не может определится с потребностями этих людей. "Необходимо создание мониторинговой группы, проводящей ежегодные социологические замеры проблематики ВПЛ, принимающей участие в законодательной деятельности и осуществляющей строгий контроль за ее выполнением", - резюмировала Елена Петряева, руководитель общественной инициативы "Восстановление Донбасса". Также она предложила всем присутствующим принять участие в составлении Рекомендаций для ВРУ и КМУ по итогам круглого стола, которые планируется отправить в середине мая 2017 года.