Порошенко встретится с Лукашенко

Президент Украины Петр Порошенко завтра, 26 апреля 2017 года, проведет переговоры со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Как сообщает пресс-службы главы украинского государства, запланировано участие президентов Украины и Беларуси в мероприятиях по поводу 31-ой годовщины аварии на Чернобыльской АЭС.
Главы государств совместно почтут память погибших в Чернобыльской катастрофе и посетят ряд объектов на Чернобыльской АЭС. Кроме того президенты проведут переговоры на территории Беларуси.