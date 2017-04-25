Порошенко встретится с Лукашенко

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Порошенко и Лукашенко договорились о сотрудничестве в энергетической сфере

У Порошенко подтвердили его встречу с Лукашенко в Киеве 21 декабря

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