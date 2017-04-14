Глава СММ ОБСЕ в Украине призвал проникнуться духом Пасхи и прекратить огонь

Генсек ООН призвал к временному перемирию у Дебальцево

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