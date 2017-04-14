Порошенко усилил ответственность военных

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности военнослужащих и некоторых других лиц".
"Целью закона является повышение уровня воинской дисциплины военнослужащих, а также военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов, совершенствование порядка привлечения этих лиц к ответственности за совершение военных административных правонарушений", – говорится в сообщении на сайте главы государства.
Закон предусматривает усиление ответственности военнослужащих, военнообязанных и резервистов во время прохождения сборов за нарушение правил вождения или эксплуатации машин, совершенные в состоянии алкогольного опьянения.
Также будут усилены наказания за совершение военных административных правонарушений, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) служебных обязанностей, нарушение воинской дисциплины или общественного порядка.
Верховная Рада приняла этот закон 16 марта.