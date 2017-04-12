Порошенко озвучил потери в зоне АТО с начала года



С начала 2017 года в зоне АТО погибли 69 украинских военных. Более 420 бойцов были ранены. Такие цифры озвучил в ходе поездки в Луганскую область президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-служба.



"Всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств – Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других", – сказал Порошенко.



Глава государства добавил, что ВСУ героически и стойко выполняют задачи антитеррористической операции, удерживая рубежи и срывая захватнические планы страны-агрессора. "Всего за время проведения антитеррористической операции Украина потеряла 2652 воина из всех силовых ведомств – Вооруженных Сил Украины, Службы безопасности, Национальной гвардии, пограничников, Национальной полиции и других", – сказал Порошенко.Глава государства добавил, что ВСУ героически и стойко выполняют задачи антитеррористической операции, удерживая рубежи и срывая захватнические планы страны-агрессора.