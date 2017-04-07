Зарегистрирован законопроект по защите избирательных прав переселенцев

В марте двадцать четыре народных депутата Украины, которые являются представителями всех парламентских фракций зарегистрировали законопроект № 6240 «Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан», собщает До ТеБе.
По состоянию на март 2017 года, по информации Министерства социальной политики, в Украине зарегистрировано 1 607 664 вынужденных переселенцев. Сейчас около 4% украинских избирателей является ВПЛ и не имеют возможности реализовать свои политические права, в том числе и голосовать на местных или парламентских выборах.
Большинство переселенцев, переехавших из оккупированных территорий и проживающих в новых общинах, до сих пор не считается их частью. Чтобы устранить эту несправедливость, эксперты ведущих общественных организаций предложили народным депутатам внести изменения в ряд законов Украины.
Проект закона предусматривает, что избиратель получит возможность обратиться с мотивированным заявлением в орган ведения Государственного реестра избирателей по определению его нового адреса, независимо от зарегистрированного места жительства. Однако, есть и ограничения, направленные на предупреждение возможных злоупотреблений. Обращение об изменении избирательного адреса может быть подано в орган ведения Реестра в любое время, но не позднее, чем на пятый день со дня начала избирательного процесса.