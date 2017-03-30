Украинская армия готова прекратить огонь с 1 апреля

На вчерашнем заседании контактной группы в Минске, стороны пришли к согласию о прекращении огня с 1 апреля. В Министерстве обороны Украины, сегодня сообщили что ВСУ готовы прекратить огонь с 0:00 1 апреля.
"Я не уполномочен комментировать решения Минской группы. Однако еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины, и другие силовые ведомства, задействованные в АТО, готовы к выполнению всех решений Минской группы, которые будут приняты – сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве. – Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется".
В самопровозглашенной ДНР пока не дали согласие на прекращение огня.
Напомним, что последние два дня на донецком направлении увеличилось количество обстрелов, которые повлекли за собой смерть мирных жителей оккупированного Донбасса, а также разрушения жилых домов.