Лента новостей

16:25
Путин: Конфликт с Киевом грозит мировым конфликтом
14:55
Предприятие в Донецкой области задолжало государству 2,1 млн. грн.
14:48
Украинская армия готова прекратить огонь с 1 апреля
14:15
В Константиновке отказались от микроавтобусов на городских маршрутах
13:43
В ДНР цены выше, доходы ниже - исследование
13:34
60% украинцев находятся за чертой бедности, – ООН
13:12
В Покровске пьяная мать недосмотрела, за 3-месячным малышом
13:02
В Кировском районе Донецка отключат воду
12:28
Сотрудники Донецкой фильтровальной станции покинули предприятие
12:21
В ДНР увеличат количество банкоматов в два раза
12:17
Переселенцы ночевали на КПВВ Новотроицкое из-за обесточивания
12:11
Финансовая полиция станет налоговой милицией
12:07
Одесский припортовый завод отдадут в аренду?
11:45
Выбирайте компанию Ventolux!
08:36
В ДНР заговорили о возврате «национализированных» предприятий
00:44
Докучаевск под обстрелом. Есть повреждения
00:27
В Минске договорились о новом режиме тишины на Донбассе
23:32
Донецкая фильтровальная станция осталась без электричества. Подача воды остановлена
23:06
В Краматорске провели заседание по вопросам анализа преступности среди детей
22:59
В Днепре состоялся чемпионат по хореографическому искусству
22:53
Павловская школа отметила свой 50-летний юбилей
22:41
Электронные декларации: время отчёта для госслужащих
19:28
Украине пригрозили отменой Евровидения
19:05
Вингсьют, или как научиться летать без крыльев?
18:49
В Красногоровке из гранатомета обстреляли магазин
18:42
Топ-5 непростых и интересных гаджетов для iPhone
17:14
Опубликованы фото ночного обстрела Донецка
14:25
Мариупольцы требуют создать в городе еще один рынок
14:20
В частном доме в Мирнограде произошел взрыв: погибли два человека
13:07
Чиновнику из Волновахи грозит до 8 лет тюрьмы
12:39
Представители Донецкой ОГА посетили Европейский Конгресс местного самоуправления
12:20
От плательщиков Донетчины поступило 58 млн грн акцизного налога с розничной торговли
12:14
Использовать меньше — добывать больше
12:11
Судебная реформа в действии?
12:06
В Лимане капитально отремонтировали Центральную городскую библиотеку
11:52
Мать, из-за которой погиб ребенок сядет на два года
23:22
В Мариуполе с 1 апреля подорожает проезд в электротранспорте
21:42
Чехол на телефон – это must-have
17:28
Украина потеряла $25 миллиардов от экспорта
15:56
Предприниматель в Артемовске нанес убытки государству в размере 850 тыс грн
15:51
Рост экономики в Украине: основные факторы
15:40
Покупаем современную и красивую люстру
15:18
Водоканал Славянска начал отключать должников
13:38
В Славянске назначат нового заместителя городского головы
12:11
КПП на Донбассе меняют режим работы
Все новости

Архив публикаций

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Украинская армия готова прекратить огонь с 1 апреля

0
92
Политика / Политика в Украине
0
Украинская армия готова прекратить огонь с 1 апреля

На вчерашнем заседании контактной группы в Минске, стороны пришли к согласию о прекращении огня с 1 апреля. В Министерстве обороны Украины, сегодня сообщили что ВСУ готовы прекратить огонь с 0:00 1 апреля.

"Я не уполномочен комментировать решения Минской группы. Однако еще раз хочу отметить, что и Вооруженные силы Украины, и другие силовые ведомства, задействованные в АТО, готовы к выполнению всех решений Минской группы, которые будут приняты – сказал спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге в Киеве. – Мы готовы и к отводу, и к одностороннему прекращению огня, которое на сегодняшний день и так выполняется".

В самопровозглашенной ДНР пока не дали согласие на прекращение огня.

Напомним, что последние два дня на донецком направлении увеличилось количество обстрелов, которые повлекли за собой смерть мирных жителей оккупированного Донбасса, а также разрушения жилых домов.


Похожие публикации

22-12-2016
Армия объявила о готовности выполнять режим тишины
16-06-2016
Прекратить огонь на Донбассе нереально - Лавров
26-08-2015
В Минске договорились о прекращении огня на неделю
11-02-2015
Стороны контактной группы договорились о прекращении огня
2-12-2014
В Донецке проходят переговоры о прекращении огня
19-09-2014
В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх