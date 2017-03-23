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Закон о коллаборационизме амнистирует 80% жителей неподконтрольного Донбасса

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Политика / Политика в Украине
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Закон о коллаборационизме амнистирует 80% жителей неподконтрольного Донбасса

Закон о коллаборационизме – это, прежде всего, закон об амнистии, который амнистирует 80% людей, ныне живущих на неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса. Такое мнение в эфире Донецкого областного телеканала «ДоТеБе» высказала доктор исторических наук, писатель, профессор Донецкого национального университета Елена Стяжкина.

Она рассказала, что когда эксперты собирали кейс по теме деоккупации, в частности, сферы образования Донбасса, «мы получили огромное множество страхов, в том числе и те страхи, которые разделяю и я». «Например, хочу ли я, чтобы мой ребенок пошел в школу, и ему преподавал учитель, который 3 года рассказывал о Великой Российской империи? Я, например, не хочу. И вот анализируя эти страхи, мы получили определенные запросы: на безопасность, на справедливость, на наказание», – сказала профессор.

Стяжкина отметила, что в процессе обсуждения на первый план вышел вопрос справедливости и наказания. «И на основании наших кейсов был сформирован законопроект о коллаборационизме. На первый взгляд это звучит устрашающе. На самом деле, это закон об амнистии. Просто люди на оккупированных территориях должны получить мессидж, послание от Украины: вот такие-то люди, которые были вынуждены заниматься тем-то – не являются преступниками, но вот такие люди (которые взяли в руки оружие, занимали определенные должности) – вот они являются преступниками, коллаборантами и должны быть наказаны. Этот закон амнистирует 80% людей», – резюмировала эксперт.

Напомним, 9 марта в Верховной Раде Украины был зарегистрирован проект закона о коллаборационизме.

Донецкие Новости



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