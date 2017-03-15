Киев прекращает транспортное сообщение с ЛДНР

Совет Национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения. С соответствующей инициативой к совету обратился президент Петр Порошенко на заседании СНБО в среду, 15 марта.
"Предлагаю СНБО принять решение о временной полной остановке транспортного, и не только железнодорожного, сообщения с оккупированной территорией. Оно будет действовать до тех пор, пока оккупанты не вернут под юрисдикцию Украины украденные украинские предприятия", – сказал Порошенко.
Исключением, по словам главы государства, должны стать лишь гуманитарные грузы.
"Исключение будет сделано только для гуманитарных грузов – украинских, международных организаций – ООН, Красного Креста и других – лекарств, товаров первой необходимости. Мы не должны допустить ухудшения гуманитарной ситуации на оккупированных территориях", – подчеркнул Порошенко.
По его словам, ситуация на востоке Украины существенно ухудшилась. Кроме того, Россия признала паспорта самопровозглашенных ЛДНР.
"А их самозваное руководство конфисковало, захватило украинские предприятия. Предварительная стоимость отобранных активов составляет 2 млрд долларов. Часть собственников, следует отдать им должное, свернули производство. А те, кто его продолжает, конечно же, пусть и не рассчитывают на реализацию товаров в Украине", – сказал президент.
Он добавил, что благодаря усилиям блокирующих и боевиков Украина потеряла свои предприятия "и это, к сожалению, создало новую реальность".
"Временно, до реализации пунктов 1-2 Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года, а также до возвращения под украинскую юрисдикцию захваченных предприятий, прекратить перемещение грузов через линию столкновения", – зачитал решение совета его секретарь Александр Турчинов.
"Решение о временной полной остановке транспортного сообщения будет действовать пока оккупанты не вернут украденные украинские производства", – в свою очередь уточнил Порошенко.