Порошенко о действиях Парасюка: "Это позор"

Президент Украины Петр Порошенко отметил действия правоохранителей на блокпосту в Славянске и раскритиковал поведение народного депутата Владимира Парасюка и его соратников. Об этом, как сообщает «112 Украина», глава государства заявил на заседании СНБО.
«Я смотрел это позорное видео, как избивали полицейских, пытались вырвать у них оружие, как унижали бойцов Национальной гвардии и полиции, которые прошли боевые действия, из расчета, что те не могут поднять руку на неприкосновенного избранника», – заявил Порошенко.
Также он добавил, что полиция действовала с терпимостью, с которой не действовал ни один правоохранитель ни в одной европейской стране.
Как сообщалось ранее, 14 марта около 19:00 через блокпост на въезде в Славянск следовала колонна из 13 автомобилей, в которых находились более 35 человек. Они отказались проходить стандартную проверку, спровоцировав конфликт, в результате которого пострадали 7 полицейских. Позже данную колону полицейские остановили вблизи Краматорска, правоохранителям пришлось применить оружие.