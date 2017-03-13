Порошенко собрался отбирать паспорт за двойное гражданство

На рассмотрение Верховной Рады предложен законопроект о лишении украинского гражданства тех чиновников, которые добровольно получили гражданство другого государства. Об этом в кулуарах парламента заявил представитель президента в Верховной Рады Артур Герасимов, сообщает Эспрессо.TV.
Он отметил, что 13 марта Порошенко в Раду был подан и определен как неотложный законопроект, который касается решения вопросов с двойным гражданством.
"Президент Украины считает, что сегодня этот вопрос должен быть четко урегулирован и ситуации, которые происходят с тем, что чиновники, особенно высшего звена, говорят, что у них 2, 3 и более загранпаспортов - являются недопустимыми", - подчеркнул Герасимов.
Он пояснил, что этим законом будет установлено, что лицо, добровольно получило иностранное гражданство другого государства, будет считаться таким, которое подпадает под действие требования о прекращении украинского гражданства. Также в законопроекте уточняются основания для потери гражданства Украины.
"Например, таким основанием будет теперь считаться, если человек получил добровольно гражданство иностранного страны, не сдал загранпаспорт, или при обретении гражданства Украины он также в определенный промежуток времени не сдал паспорт другого государства", - пояснил Герасимов.
Он добавил, что это коснется только тех чиновников, которые добровольно получили гражданство другого государства, то есть законопроект не касается граждан в Крыму.