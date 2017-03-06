Служба безопасности Украины информирует о выявлении незаконных оффшоров и игорного бизнеса

В последнее время в Украине уровень национальной безопасности находится на одном из первоочередных мест. Внимание многих пользователей приковано к событиям, которые происходят как внутри страны, так и на границе с другими государствами. Жители нашей страны ежедневно читают последние новости, касающиеся обеспечения безопасности государства и жизни людей по всей Украине.

Недавно в столице Служба безопасности Украины раскрыла и ликвидировала схему преступного вывода денежных средств в оффшоры. Общая сумма подобных операций за текущий год составила примерно 800 миллионов гривен.

Преступники в своей схеме заключали экспортные договора и при этом не показывали действительное состояние операций в налоговых документах и предоставленной отчетности. Благодаря таким операциям из Украины были вывезены материальные ценности и товары, оплата за которые была произведена в иностранной валюте, но так и осталась за пределами страны.

СБУ вместе с прокуратурой и Национальной полицией Украины произвели множество обысков в помещениях, принадлежащих правонарушителям. В результате этой операции органами была получена компьютерная техника, на носителях которой найдена информация и переписка, подтверждающая факт преступления. Были изъяты печати Государственной фискальной службы и нескольких подставных предприятий, а также документы, свидетельствующие об отсутствии налоговых задолженностей вышеуказанных предприятий.

По данному факту на собственников оффшорных компаний было открыто уголовное производство за злоупотребление служебным положением, незаконное присвоение имущества и его растрату.

Также в Житомирской области Службой безопасности Украины было выявлено незаконное подпольное казино. Правовики задержали на месте играющих людей, а также собственников игрового заведения. Организовали игорную сеть местные криминальные авторитеты, открыв заведения в самом центре города под видом безобидных точек по распространению лотерей.

Выявить незаконные казино было достаточно сложно, поскольку преступники расположили в самих залах и поблизости от зданий видеокамеры. И попасть внутрь могли только постоянные клиенты, а также люди по их рекомендации.

В ходе проведенного обыска помещений сотрудники СБУ изъяли столы для игры в покер, большое количество компьютеров с игровыми программами, фишки и деньги, базу данных клиентов, а также оружие.