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Освободить Донбасс можно за месяц – Турчинов

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Политика / Политика в Украине
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Освободить Донбасс можно за месяц – Турчинов


Секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов, сегодня заявил журналистам, что для освобождения Донбасса от российского оккупационного режима достаточно одного месяца.

По мнению Александра Турчинова, недавние бои в районе Светлодарской дуги, и в Авдеевке показали, что армия Украины, намного сильнее нежели «гибридные российские войска». В связи с этим секретарь СНБО называет точные сроки, а это не более одного месяца, чтобы очистить территорию Донбасса от российских войск, об этом подробнее можно прочесть по ссылке.

Но Турчинов не забывает и о том, что если операция по освобождению Донбасса начнется, то есть причины побеспокоиться, ведь, сколько армейских дивизий выставит Россия, чтобы помешать освобождению, остается только догадываться. Силовые органы Украины постоянно отслеживают движение военной техники в оккупированном Донбассе, сколько оружия было завезено, и сколько солдат привлечены к этой войне.

Глава СНБО также заявил, что тем вооруженным силам, которые сейчас находятся на оккупированном Донбассе, дадут команду продержаться по максимуму, пока на помощь не придет основная сила русской армии, это в том случае, если украинская армия пойдет в наступление. Не нужно забывать, что Украина воюет не с сепаратистами, не с армией ДНР или ЛНР, которую якобы создали в самопровозглашенных республиках, против Украины воюет Российская империя, которая имеет достаточно, огромную и мощную армию, при этом владеет ядерным оружием, добавил Турчинов.

Также генсек рассказал, что украинские бойцы не останавливаются не на минуту, и каждый день продолжают идти вперед и освобождают нашу территорию.

Заявление генсека СНБО об освобождении оккупированных территорий Донбасса далеко не первое, не так давно министр МВД Арсен Аваков, на совещании с силовиками заявлял, что оккупированные территории Донецкой и Луганской области можно вернуть в течение полутора лет, а осенью прошлого года было сделано заявление, что Донбасс будет освобождать Национальная гвардия и процесс освобождения затянется не более чем на два года.


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