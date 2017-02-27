СБУ запретила Рубану ездить в ДНР

СБУ отменила пропуск на въезд на неподконтроьные территории Донецкой области руководителю Центра освобождения пленных Офицерский корпус Владимиру Рубану, передает InfoResist.
Ранее сегодня СМИ сообщили, что СБУ задержала Рубана за визит в Донецк. Сообщалось, что он ехал в незаконную ДНР за депутатом Надеждой Савченко.
"Мне вменяют нарушение прохода. Мне нельзя перевозить посылки и пленных, только Геращенко и Тандит могут", - сказал он.
По его словам, он въезжал в Донецк через КПП.
"Я не в том возрасте и не в том статусе, чтобы ходить тайными тропами. Получили указание Рубана не пускать. В обед я проезжал, а после обеда — уже нет. Пропуск у меня годовой", - говорит он.
"Приехала военная полиция, составили протокол за мигалку, которая у меня внутри машины стоит, в салоне - не стационарная. Я ее включаю, когда езжу по ДНР, когда перевожу пленных. Увидели поломанные наручники, спецсредства - тоже составили протокол", - добавил он.