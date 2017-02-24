Гройсман допустил восстановление Налоговой милиции

Временное восстановление работы Налоговой милиции рассмотрят на следующей пленарной неделе. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе заседания Верховной Рады, передают Українські новини.
"Наше задание - создавать инструменты для защиты бизнеса. Эти контроллеры превратились в рэкетиров, и мы должны дать ответ здесь в парламенте. Я бы очень просил, чтобы мы собрались на следующей пленарной неделе и дали ответ: если возобновление (работы налоговой милиции), то на какие сроки возобновление. Не может это быть бесконечная система давления на бизнес", - сказал он.
Также Гройсман отметил, что поддерживает создание Службы финансовых расследований.
"То, что случилось, то случилось. Нам нужно это исправлять. Мы можем восстановить работу Налоговой милиции и оставить, как было раньше. Но можно сделать более прогрессивный шаг и создать службу финрасследований, которая будет качественной службой", - добавил он.