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Народный депутат Сергей Тригубенко торгует с сепаратистами и скрывает в декларации свои доходы

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Политика / Политика в Украине
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О народном депутате от правящей партии БПП «Солідарність» уже неоднократно писали многие СМИ. И о том, что он замешан в теневых схемах по закупке угля из шахты «Краснолиманская». И про многочисленные уголовные дела Сергея Тригубенко и обыски в его офисах.

Продавал государству смесь пустой породы и угля по цене чистого угля

Достаточно вспомнить, как в ноябре 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро нагрянули с обыском в офис нардепа. И это – несмотря на протекцию, которую Сергею Тригубенко обеспечивает Игорь Кононенко. Правоохранители интересовались, каким образом бизнес-структура Тригубенко закупила уголь на шахте «Краснолиманская» по цене, вдвое ниже рыночной. Как выяснилось, эту шахту сам же нардеп и контролирует. Естественно, неофициально. Глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец в одном из сюжетов программы «Наші гроші» на канале 1+1 даже назвал Тригубенко «смотрящим» за угольной промышленностью Украины. Сергей Тригубенко Источники из Минэнерго утверждают, что Сергей Тригубенко зарабатывал огромные деньги на мошенничестве в сфере государственных закупок угля. А именно – под видом угля с шахты «Краснолиманская» и других он поставлял на ТЭС смесь пустой породы и угля. Естественно, по цене чистого угля. Также «теневые» схемы Тригубенка включали в себя закупку угля по завышенной цене на неподконтрольной Украине территории и дальнейшую отправку товара в нашу страну через российские таможенные пункты. То есть, наше государство, само того не ведая, платит бешенные деньги за свой же антрацит, который находится на территории ЛНР/ДНР. Финансируя таким образом закупку оружия для сепаратистов. Так что, торговля с сепаратистами тоже есть в «послужном списке» Сергея Тригубенко.

Народный депутат в декларации «потерял» 13 единиц огнестрельного оружия

Не отличается порядочностью и совестливостью народный депутат Сергей Тригубенко и в других вопросах. К заполнению декларации нардепа он тоже подошел по-своему. То есть, скрыл много чего интересного. Тригубенко Сергей Во-первых, декларации Сергея Тригубенко на сайде Верховной Рады и в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, отличаются. В первом случае декларация меньше и имущества в ней указано немного. А вот вторая – намного интереснее. В декларации на Едином госреестре нардеп указал, что является владельцем огнестрельного ружья Krieghoff, приобретенном еще в 2011 году. Но, как удалось узнать в ходе неофициального общения с сотрудниками правоохранительных органов, Сергей Тригубенко с 2002 по 2016 год зарегистрировал 13 единиц огнестрельного оружия! Кроме вышеупомянутого ружья, он владеет карабином Benelli R1 rifle, карабином Сайга 3081, нарезным пистолетом Walter PP super, карабином Hekler&Koch SLB 2000, карабином Blaser R93, ружьем комбинированным Krieghoff optima, пистолетом ПМРФ, карабином Savagemark 2 btvs, ружьем гладкоствольным Benelli comfort, двумя карабинами Bулкан, карабином Cайга и ружьем гладкоствольным Cайга 12К. Но почему-то в декларации государственный деятель ни одну единицу из этого перечня оружия не указал.

Жена нардепа Тригубенко – магнат недвижимости?

Тригубенко Сергей Записывать квартиры, офисные здания и земельные участки на родственников – старая привычка государственных мужей и не чистых на руку бизнесменов. Не изменял этой традиции и господин Тригубенко. В собственной декларации он, в качестве личного недвижимого имущества, указал только частный дом на 250 м2 в родном селе Кегичевка Харьковской области и земельный участок 1200 м2 – там же, на родине. Зато его жена Лариса Тригубенко, согласно декларации, владеет квартирой в Харькове площадью 125 м2, а также квартирой в Киеве на 134,50 м2, надстройкой к дому на 271 м2, двумя недостроенными домами общей площадью 585 м2, двумя земельными участками на 2500 квадратов, тремя гаражами общей площадью 312 м2, а также тремя бизнес-строениями общей площадью 1893 м2. Таким образом, семья народного депутата владеет недвижимостью, общая площадь которой составляет 6550 м2.

Работу нардепа нельзя совмещать с ведением бизнеса? Ошибаетесь! Доказано Сергеем Тригубенко

Всем известно, что госслужащие и нардепы не имеют права заниматься бизнесом или любым видом деятельности, приносящим доход. К сожалению, наши политики часто забывают об этом, когда идет дело о лоббировании интересов собственного бизнеса под куполом парламента. И нардеп Сергей Тригубенко – не исключение. В декларации его супруга Лариса Тригубенко указана как владелица сразу трех фирм – крупной оптовой компании по торговле твердым, жидким и газообразным топливом ООО «МД-Альянс» и туристических фирм ООО «М-Тур» и ООО «Лот Тур». А сам Сергей Тригубенко занимает должность Президента Федерации работодателей агропромышленного комплекса и продовольствия Украины. Поэтому, имеет прекрасную возможность, используя свое служебное положение, помогать в развитии бизнеса ООО «МД-Альянс». Поэтому чете Тригубенко было совсем нетрудно заработать за год 678 тысяч долларов и 150 тысяч гривен, задекларированных как общие денежные активы. Хотя, понятно, что эта сумма в несколько раз меньше реальной. О деятельности народного депутата Сергея Тригубенко можно много говорить. Жаль только, что в ней не наблюдается работы в Верховной Раде на благо избирателей.


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