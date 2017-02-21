ОБСЕ: Донбасс - главная нестабильность в Европе

ОБСЕ готова обсуждать идею Порошенко

В ОБСЕ решили не торопиться с полицейской миссией

Генсек ОБСЕ - выборы на Донбассе могут пройти в феврале

ОБСЕ констатирует срыв Минских соглашений

Генсек ОБСЕ усомнился в успехе миротворческой миссии на Украине

Нужно прекратить боевые действия на востоке Украины и перейти к переговорам - Генсек ОБСЕ