Украинские военные отвели вооружение на Донбассе

Армия отвела тяжелое вооружение с линии разграничения на Донбассе, заявил глава Генштаба Виктор Муженко.
15 февраля в Минске договорились об отводе вооружений на Донбассе. Орудия должны отвести до 20 февраля.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, военные после начала перемирия 9 февраля отвели вооружения "не дождавшись информации об ответных действиях противоположной стороны".
Муженко отметил, что изначально в это время число обстрелов действительно сократилось, однако продлилось оно лишь до позавчерашнего дня.
Более того, по его словам, наблюдается сепаратисты увеличили количество минометных обстрелов и применений танков. Именно от такого обстрела вчера пострадала Авдеевка.
Муженко предупредил, что украинские военные будут реагировать на все "нарушения, которые происходят в районе антитеррористической операции на линии соприкосновения".