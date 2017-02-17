Полиция не будет штурмовать участников блокады

Школы и детсады Донецкой области круглосуточно будет охранять полиция

Как глава полиции Донецкой области разгонял "блокадников" в Бахмуте

В Бахмуте люди в камуфляже захватили поезд

В Дружковке, Бахмуте и Мирнограде полицейским подарили автомобили

В Бахмуте за неделю пять человек покончили с собой