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Закон о социальных работниках, подписанный Президентом, может так и не заработать

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Политика / Политика в Украине
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Закон о социальных работниках, подписанный Президентом, может так и не заработать

Подписанный Президентом Украины Закон «Про внесение изменений в статью 4 Закона Украины «Про органы и службы по делам детей и специальные учреждения для детей» о совершенствовании правового статуса служб по делам детей» (№1824-VIII), рискует так и не заработать. К такому выводу пришли эксперты общественной инициативы Александра Клименко «Восстановление Донбасса».

Как отмечает эксперт инициативы Светлана Клочко: «Важность данного Закона заключается в том, что он рассчитан на серьезное усиление кадрового ресурса служб по делам детей. Но пойдут ли на это местные власти? Как пример: в четырех районах прифронтового Мариуполя на 68 тыс. детского населения сегодня работает 27 специалистов. С учетом нового Закона их количество должно увеличиться до 34. В Краматорске на 31 тысячу детей работает 10 человек, должно стать - 15. Но захотят или смогут ли местные власти увеличить штат, поймут ли необходимость этого и будет ли обеспечено финансирование - вот вопрос».

Военный конфликт на востоке Украины и связанные с ним экстремальные ситуации в обществе в целом и в каждой семье, в частности, остро высветил и нерешенные проблемы детей. Именно поэтому вопросы их социальной защиты остаются в Украине одними из наиболее актуальных.

Законом Украины «Про военно-гражданские администрации» (№ 650-VIII от 17.07.2015) были определены полномочия таких администраций. При этом ни единого полномочия по детям дано не было, а структуры, которые занимались в них вопросами социальной защиты детей в условиях войны, остались такими же самыми, или даже переживали процессы сокращения сотрудников.

В городах и районах контролируемых территорий Донбасса, а также в местах компактного проживания ВПЛ, на фоне резкого уменьшения специалистов служб по делам детей и социальных работников наблюдалось резкое увеличение количества детей, семей, остро нуждающихся в социальных услугах, что, в свою очередь, в разы увеличивало нагрузку на работающих специалистов и приводило к ситуации их психологического травмирования и эмоционального выгорания.

На законодательном уровне теперь определено, что количество работников служб по делам детей будет зависеть от количества детского населения, проживающего на соответсвующей территории. Их штатная численность устанавливается Законом из расчета один работник службы не более, чем на одну тысячу детского населения для исполнительных органов сельских, поселковых советов соответствующих территориальных громад. В случае, если детское население такой громады составляет менее тысячи детей – не менее одного работника на такую территориальную громаду.

Количество специалистов районных, городских, районных в городах служб по делам детей устанавливается Законом из расчета один сотрудник не более чем на одну тысячу детей, проживающих в районе, и не более чем на две тысячи детей, проживающих в городе.

Резюмируя, волонтер инициативы «Восстановление Донбасса» Светлана Клочко отмечает, что: «Теперь, когда законодательством кадровая проблема служб по делам детей снята с повестки дня, только от грамотных либо безграмотных действий как на центральном, так и на региональном и местном уровнях будет зависеть возможность или невозможность организации в Украине качественной, своевременной и эффективно работающей системы социальной защиты детей, в первую очередь тех, которые находятся в зоне активных боевых действий либо проживают на прифронтовых территориях. Для этого нужно две вещи: понимание на местах необходимости такой работы и обеспечение государством ее финансирования».


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