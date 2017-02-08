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Парубий написал закон об украинском языке в Раде

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Политика / Политика в Украине
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Парубий написал закон об украинском языке в Раде

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий внес в парламент законопроект, который обязывает всех народных депутатов выступать на украинском языке.

Текст документа №6059 уже опубликован на сайте парламента. Спикер предложил дополнить закон о регламенте Верховной Рады следующим пунктом:

"Заседания Верховной Рады, комитетов Верховной Рады, временных специальных комиссий или временных следственных комиссий Верховной Рады ведутся на государственном языке. Перевод выступлений глав иностранных государств, глав парламентов иностранных государств, глав дипломатических представительств иностранных государств, других официальных лиц иностранных государств и официальных лиц международных организаций на государственном языке, в случае необходимости, обеспечивает Аппарат Верховной Рады".


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