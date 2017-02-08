Шкиряк причастен к убийству "Гиви" - Басурин

По словам замкомандующего «оперативным командованием» самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, в убийстве Михаила Толстых («Гиви») может быть причастен советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.
«По косвенным доказательствам можно смело утверждать, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами. Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины Шкиряка», — сказал он.
Напомним, что сегодня утром произошел взрыв, в результате которого погиб командир подразделения «Сомали» Михаил Толстых («Гиви»).